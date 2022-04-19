Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Muğla merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şahısları tespit etti.

Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Yalova ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ş. ve H.Ş. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.