Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

12.09.2022 19:08
Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, sahte belgelerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep, Muğla ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla dün Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte belgelerle vatandaşları kandırarak yüksek değerdeki arsa ve tarlaları satın alıp, kurdukları paravan şirketler arasında devrederek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Aramalarda, çok sayıda sahte sigorta belgesi, sahte banka teminat mektupları, dolandırılarak alındığı belirlenen tapular, sahte diplomat kimliği ve 2 tabanca ele geçirilmişti.???????

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Kaynak: AA

İstanbul, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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