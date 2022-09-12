Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, sahte belgelerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul , İzmir , Ankara , Tekirdağ , Gaziantep , Muğla ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

İstanbul, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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