Muğla merkezli 6 ilde örgütlü insan kaçakçılığı operasyonu
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Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı Muğla merkezli 6 ilde örgütlü olarak göçmen ticareti yapma suçuna yönelik operasyon başlattı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı Muğla
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:05 Kaynak: İHA
merkezli 6 ilde örgütlü olarak göçmen ticareti yapma suçuna yönelik operasyon başlattı. Şüpheliler arasında FETÖ/PDY ve PKK
terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırma teşebbüsünde bulunan 23 şüpheli bulunuyor. Muğla'nın Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak suçuna yönelik İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu (İTDK) tedbiri kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 6 göçmen kaçakçılığı teşebbüsü tespit edildi. Yapılan tespitlerden birisi FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin kaçak yollardan yurtdışına kaçırma teşebbüsü, diğeri ise PKK Terör örgütü üyesinin de bulunduğu Filistin
, Suriye
, Irak
, Pakistan
uyruklu olmak üzere 4 ara yakalama yapıldı. Soruşturma kapsamında suça karışan örgüt lideri, yöneticileri, üyeleri olmak üzere biri Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Uzman Çavuş ile birlikte 23 şüpheli tespit edildi. Muğla Marmaris merkezli İstanbul
, İzmir
, Tekirdağ
, Kocaeli
, Mersin
, Muğla'nın Dalaman
ve Ortaca
ilçelerinin arasında olduğu eş zamanlı operasyon gerçekleştirilecek. Operasyon kapsamında suç delillerinin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanmasını teminen arama ve el koyma kararları alındı. Konu ile ilgili illerin ve ilçelerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimatlar yazıldı.
(İHA)
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