Muğla Merkezli 7 İlde Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon
2 saat önce
MUĞLA merkezli 7 ilde, bu sabah FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
MUĞLA merkezli 7 ilde, bu sabah FETÖ/PDY'nin TSK
yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 14 muvazzaf asker ve 1 sivil hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Polis
ekipleri, Muğla, İstanbul
, Tekirdağ
, Kocaeli
, Ankara
, İzmir
ve Eskişehir
'de belirlenen adreslerde 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 1 teğmen ve 10 astsubay olmak üzere toplam 14 muvazzaf asker ve 1 sivil hakkında verilen gözaltı kararlarını uygulamaya başladı. Operasyon sürüyor. - Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:14 Kaynak: DHA
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