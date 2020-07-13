Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika

Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, telefonla aradıkları kişilerin para ya da değerli eşyalarını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Gözaltına alınan 17 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı. Marmaris Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini polis, savcı veya hakim olarak tanıtarak yaşlı vatandaşların para ya da değerli eşyalarını dolandırdıkları bilgisi üzerine çalışma başlatmış, İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Muğla'da belirlenen 23 adrese düzenlenen "Kartal Pençesi" operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede, 65 yaş üstü vatandaşları Muğla'nın Marmaris ilçesinde 600 bin, İstanbul'da 750 bin, İzmir'de 300 bin, Ankara'da ise 165 bin lira dolandırdıkları tespit edilmişti.