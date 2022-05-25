Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, konteyner satın almak isteyen vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Marmaris ilçesinde iki kişinin konteyner satın almak için anlaştıkları şüphelilerce dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda M.B, N.Y. ve A.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 14 telefon, 8 banka kartı ve 4 SIM kart ele geçirildi.
Zanlılardan M.B'nin 53 ayrı dosyadan aranması ve 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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