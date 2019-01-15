Muğla Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 7 ilde 14'ü muvazzaf 15 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanmasına yönelik Muğla
merkezli 7 ilde 14'ü muvazzaf 15 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" ile arandıkları tespit edilen bir binbaşı, 2 üsteğmen, teğmen ve 10 astsubay rütbesindeki 14'ü muvazzaf, 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, Muğla, İstanbul
, Tekirdağ
, Kocaeli
, Ankara
, İzmir
ve Eskişehir
'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:50 Kaynak: AA
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