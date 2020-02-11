Muğla merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Muğla merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, System.String[]

Muğla merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekiplerce, Fethiye merkezli, Kocaeli ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temini ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı. Zorla fuhuş yaptırılan farklı uyruklarda 18 kadın işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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