Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Fuhşa zorlandığı ileri sürülen aralarında yabancıların da bulunduğu 49 kadın kurtarılmıştı.

Muğla merkezli Manisa , Aydın , Şanlıurfa , Antalya ve Sakarya 'da belirlenen adreslere dün düzenlenen fuhuş operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Bodrum Adliyesine sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Turistik ilçelerde iş bulma vaadiyle Türkiye 'ye getirilen yabancı uyruklu kadınların fuhuş yapmaya zorlandığı bilgisi üzerine yapılan çalışmada yakalanan 28 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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