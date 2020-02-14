Muğla merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Muğla merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

7 saat önce

Muğla merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Muğla merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı, System.String[]

Muğla merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktaki işlemlerden sonra salıverildi. Diğer 8 zanlıdan 1'i polis memuru 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik 11 Şubat'ta Fethiye, Kocaeli ve Aydın'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmış, zorla fuhuş yaptırılan farklı uyruklarda 18 kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:18 Kaynak: AA
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