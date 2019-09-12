Son Dakika Haberleri: Muğla merkezli fuhuş ve insan ticareti operasyonu
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Muğla merkezli fuhuş ve insan ticareti operasyonu

1 saat önce

Fuhşa aracılık ettikleri ve insan ticareti yaptıkları öne sürülen gruba yönelik Muğla merkezli operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla merkezli fuhuş ve insan ticareti operasyonu, System.String[]

Fuhşa aracılık ettikleri ve insan ticareti yaptıkları öne sürülen gruba yönelik Muğla merkezli operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli vaatlerle kandırılarak yurt dışından getirilen kadınlara fuhuş yaptıran kişilerle ilgili çalışma başlattı.


Toplanan delillerin ardından örgütlü olarak insan ticareti yapılmasına ilişkin Muğla'nın Marmaris, Ortaca, Ula ilçesi ile İstanbul, Çorum ve Antalya'da kimlikleri belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 dizüstü bilgisayar, harici disk, 20 cep telefonu, 23 fişek, suçtan elde edilen bir miktar para ve bin 750 lira sahte para ele geçirildi.

Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:42 Kaynak: AA
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