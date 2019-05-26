Son Dakika Haberleri: Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

2 saat önce

Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin'de yasa dışı geçiş organizasyonu yaptıkları ve aracılık ettikleri ileri sürülen 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin'de yasa dışı geçiş organizasyonu yaptıkları ve aracılık ettikleri ileri sürülen 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı bazı kişilerin yasa dışı geçiş organize ederek, "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı" yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen çalışma sonucu Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin'de yasa dışı geçiş organizasyonu yaptıkları ve aracılık ettikleri ileri sürülen 23 kişinin yakalanması için operasyon yürütüldü.
Şüphelilerin, FETÖ ve PKK silahlı terör örgütü üyeleri ile Suriye, Irak, Filistin ve Afganistan uyruklu şahısları yurt dışına kaçırmaya teşebbüs ettikleri, gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında halen Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli bir uzman çavuşun da olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:22 Kaynak: AA
İzmir, İstanbul, Mersin, Muğla, Güncel
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