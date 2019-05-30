Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı, adliyeye getirildi.

Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı, adliyeye getirildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı kişilerin yasa dışı geçişleri organize ederek, "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı" yaptığı bilgisi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 24 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin'de yasa dışı geçiş organizasyonu yaptıkları ve aracılık ettikleri ileri sürülen şüphelilerin, FETÖ ve PKK üyeleri ile Suriye, Irak, Filistin ve Afganistan uyruklu kişileri yurt dışına kaçırmaya teşebbüs ettikleri öğrenilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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