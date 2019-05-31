Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu
23 dakika önce
Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:14 Kaynak: AA
merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Yasa dışı geçişleri organize ederek, "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiası üzerine gözaltına alınan 14 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Muğla merkezli İstanbul
, İzmir
, Kocaeli
, Tekirdağ
ve Mersin
'de yasa dışı geçiş organizasyonu yaptıkları ve aracılık ettikleri ileri sürülen zanlıların, FETÖ ve PKK
üyeleri ile Suriye
, Irak
, Filistin
ve Afganistan
uyruklu kişileri yurt dışına kaçırmaya teşebbüs ettikleri öğrenilmişti.
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