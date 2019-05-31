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Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

23 dakika önce

Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Yasa dışı geçişleri organize ederek, "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiası üzerine gözaltına alınan 14 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin'de yasa dışı geçiş organizasyonu yaptıkları ve aracılık ettikleri ileri sürülen zanlıların, FETÖ ve PKK üyeleri ile Suriye, Irak, Filistin ve Afganistan uyruklu kişileri yurt dışına kaçırmaya teşebbüs ettikleri öğrenilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:14 Kaynak: AA
Muğla, Güncel
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