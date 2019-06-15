Muğla merkezli kablo hırsızlığı operasyonu
4 saat önce
Muğla ve Bartın'da düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 14 zanlı yakalandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:22 Kaynak: AA
ve Bartın
'da düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 14 zanlı yakalandı. Milas
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Türk Telekom
Müdürlüğüne ait kabloların çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Toplanan delilerin ardından harekete geçen ekipler, Muğla'nın Bodrum
, Milas, Yatağan
ilçeleri ile Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında Türk Telekom çalışanlarının da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların, yaklaşık 33 bin metre uzunluğunda kablo çaldıkları, neden oldukları zararın yaklaşık 15 milyon lira olduğu öğrenildi.
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