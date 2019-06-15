Son Dakika Haberleri: Muğla merkezli kablo hırsızlığı operasyonu
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Muğla merkezli kablo hırsızlığı operasyonu

4 saat önce

Muğla ve Bartın'da düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 14 zanlı yakalandı.

Muğla merkezli kablo hırsızlığı operasyonu, System.String[]
Muğla ve Bartın'da düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 14 zanlı yakalandı.
Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Türk Telekom Müdürlüğüne ait kabloların çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Toplanan delilerin ardından harekete geçen ekipler, Muğla'nın Bodrum, Milas, Yatağan ilçeleri ile Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında Türk Telekom çalışanlarının da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların, yaklaşık 33 bin metre uzunluğunda kablo çaldıkları, neden oldukları zararın yaklaşık 15 milyon lira olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:22 Kaynak: AA
Milas, Bartın, Muğla, Güncel
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