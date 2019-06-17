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Muğla merkezli kablo hırsızlığı operasyonu

21 dakika önce

Muğla ve Bartın'da düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla merkezli kablo hırsızlığı operasyonu, System.String[]
Muğla ve Bartın'da düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Türk Telekom Müdürlüğüne ait kabloların çalınması üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10!u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı.
15 Haziran'da Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Muğla'nın Bodrum, Milas, Yatağan ilçeleri ile Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Zanlıların, yaklaşık 33 bin metre uzunluğunda kablo çaldıkları, neden oldukları zararın yaklaşık 15 milyon lira olduğu öğrenilmişti.
"Türk Telekom'dan açıklama"
Olayın ardından Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde Türk Telekom alt yapısına ait bakır kabloların çalınmasıyla ilgili basında yer alan haberlerden dolayı açıklama yapma ihtiyacı görüldüğü belirtildi.
Söz konusu haberlerde güvenlik güçlerinin yoğun çalışması ve adli makamların yakın takibiyle tutuklananların bir kısmının Türk Telekom çalışanı olduğu iddia edildiği ifade edilerek açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Ancak haberlerde bahsi geçen şahısların Türk Telekom personeli olmayıp, şirketimize hizmet veren taşeron firmaya bağlı çalışanlar olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu taşeron firması çalışanlarıyla ilgili şahıslar hakkında yürütülen hukuki işlemlerin yanı sıra konuya ilgili Türk Telekom tarafınca idari soruşturma da başlatılmıştır."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:34 Kaynak: AA
Türk Telekom, Bartın, Muğla
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