Muğla merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Muğla ve Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Kente uyuşturucu getirenleri belirleyen ekipler, Muğla ve Aydın eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 3 tabanca, pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve hassas terazi ele geçirildi, M.Y, E.M, A.D, Y.S, O.İ. ve A.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.