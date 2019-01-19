Muğla Mermeri Daha Çok Kullanılacak

Muğla mermeri daha çok kullanılacakMuğla'da, mimarların ilde uyguladığı projelerde, Muğla mermerine daha fazla yer vermesi hedeflendi.

Muğla mermeri daha çok kullanılacak



Muğla'da, mimarların ilde uyguladığı projelerde, Muğla mermerine daha fazla yer vermesi hedeflendi.



Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) madenciler ve mimarlar meslek komitelerinin işbirliğiyle, gezi düzenledi. Aynı zamanda komite başkanı olan Muğla Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un Yatağan ilçesindeki mermer fabrikasına yapılan teknik gezi keyifli geçti. Muğla mermerine, Muğla mimarisinde daha fazla yer verilmesinin hedeflendiği dile getirilen etkinliğe, ilin çeşitli ilçelerinden gelen mimarlar, mermerin kullanıldığı alanlarla ilgili bilgiler aldı.



MUTSO Madenciler Komitesi Başkanı ve Muğla Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, "Buradaki amaç, MUTSO komitelerinin arasındaki bağı güçlendirmesidir. Mermercilik alanındaki faaliyetleri, Mimarlar Komitesi üyelerine anlatmak istedik. Karşılıklı bilgi alışverişiyle ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Mermerin, bulunduğu bölgede ve Türkiye'de daha fazla yaymak ve katma değer sağlamasını hedefliyoruz" dedi.



Mimarlık Meslek Komitesi Başkanı Serbest Mimar Meral Oğuz ise, Muğla'nın en önemli sanayi kollarından olan, en önemli yeraltı zenginliklerinden mermerin mimarlıkla etkileşimini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Düzenlenen etkinlikte mermerin üretim serüveni hakkında bilgiler aldıklarını da aktaran Oğuz, "Yöredeki mimarların özellikle Muğla mermerini tanımaları ve projelerinde kullanmaları için böyle bir projeye vesile olmak istedik. Bu projeyi tüm Muğla'daki mimarlara duyurmak istiyoruz. En önemlisi, yörenin malzemesini yörede kullanmaktır. Projelerimizde ahşap kullanacağımıza, buranın nemine ve koşullarına uygun bir mermeri kullanmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

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