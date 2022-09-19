Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu

19.09.2022 14:50
Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu

Muğla Milas'ta görev yapan 28 yaşındaki uzman çavuş Abdulkerim Durmuş, otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu. Ekipler, Durmuş'un intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Muğla'da park halinde bulunan otomobilde hareketsiz birinin olduğunu fark eden vatandaşları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın silahlı yaralanma sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

UZMAN ÇAVUŞ OLDUĞU BELİRLENDİ

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada ise şahsın Milas'a bağlı Güllük Jandarma Karakol Komutanlığı'nda Uzman Çavuş olarak görev yapan 28 yaşındaki Abdulkerim Durmuş olduğu tespit edildi.

İNTİHAR ETTİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Durmuş'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, etrafında sakin ve sevilen biri olarak bilinen uzman çavuşun ölümü ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ORDU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Durmuş'un 20 Eylül Salı günü Ordu'nun İkizce Dumantepe Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Muğla, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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