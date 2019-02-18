Muğla Milas'ta Maden Ocağında Göçük
45 dakika önce
Milas'ta maden ocağında göçük (1)MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahalesi ile Labranda Antik Kenti arasında yer alan bölgedeki maden ocağında göçük meydana geldi.
Milas
'ta maden ocağında göçük (1)
MİLAS (Muğla
), (DHA
)- MUĞLA'nın Milas ilçesi Sarıkaya
Mahalesi ile Labranda Antik Kenti arasında yer alan bölgedeki maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçinin göçük altında kaldığı sanılırken, bölgeye ekipler sevk edildi.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Muğla Milas - MİLAS (Muğla), (DHA)
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:58 Kaynak: DHA
Son Dakika! Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
İstanbul'da Riskli Olduğu Tespit Edilen 80 Daireli Site Mühürlendi
Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi
ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı