Muğla Milas'ta Maden Ocağında Göçük 2
1 saat önce
Milas'ta maden ocağında göçük 2MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahalesi ile Labranda Antik Kenti arasında yer alan bölgedeki maden ocağında göçük meydana geldi.
Milas
'ta maden ocağında göçük 2
MİLAS (Muğla
), (DHA
)- MUĞLA'nın Milas ilçesi Sarıkaya
Mahalesi ile Labranda Antik Kenti arasında yer alan bölgedeki maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçinin göçük altında kaldığı sanılırken, bölgeye ekipler sevk edildi.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Muğla Milas - MİLAS (Muğla), (DHA)
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:45 Kaynak: DHA
Milas'ta Maden Ocağında Heyelan: 1 İşçinin Cansız Bedenine Ulaşıldı, 2 İşçi Göçük Altında
İstanbul'da Riskli Olduğu Tespit Edilen 80 Daireli Site Mühürlendi
Çalıkların Arasına Terk Edilen Bebek, Ağlayınca Fark Edildi
Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız