Son Dakika Haberleri: Muğla Milas'ta Maden Ocağında Göçük 2

Muğla Milas'ta Maden Ocağında Göçük 2

1 saat önce

Milas'ta maden ocağında göçük 2MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahalesi ile Labranda Antik Kenti arasında yer alan bölgedeki maden ocağında göçük meydana geldi.

Milas'ta maden ocağında göçük 2

MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahalesi ile Labranda Antik Kenti arasında yer alan bölgedeki maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçinin göçük altında kaldığı sanılırken, bölgeye ekipler sevk edildi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Muğla Milas - MİLAS (Muğla), (DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:45 Kaynak: DHA

DHA, Milas, Muğla, Güncel
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