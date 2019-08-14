MUĞLA Milas'ta orman yangını

Milas'ta orman yangınıMuğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Sarp arazideki yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Demirciler Mahallesi sınırlarındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, bugün saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine helikopter ile havadan, arazöz ve orman işçileriyle karadan söndürme çalışmalarına başlandı. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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