Son Dakika Haberleri: MUĞLA Milas'ta orman yangını
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MUĞLA Milas'ta orman yangını

1 saat önce

Milas'ta orman yangınıMuğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Milas'ta orman yangını
Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Sarp arazideki yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Demirciler Mahallesi sınırlarındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, bugün saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine helikopter ile havadan, arazöz ve orman işçileriyle karadan söndürme çalışmalarına başlandı. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 05:26 Kaynak: DHA
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