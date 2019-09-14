Son Dakika Haberleri: Muğla milas'ta orman yangını
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Muğla milas'ta orman yangını

1 saat önce

Milas'ta orman yangınıMUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Milas'ta orman yangını

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Milas'ın Demirciler Mahallesi ile Bodrum'un Gökpınar Mahallesi arasında kalan ormanlık bölgede, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter havadan, 7 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve orman işçileri ise karadan müdahale etmeye başlattı. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

Muğla milas'ta orman yangını

Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:34 Kaynak: DHA
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