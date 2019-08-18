Son Dakika Haberleri: MUĞLA Milas'ta orman yangını çıktı
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MUĞLA Milas'ta orman yangını çıktı

49 dakika önce

Milas'ta orman yangını çıktıMuğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Milas'ta orman yangını çıktı
Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Akgedik Barajı yakınında yer alan çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, bugün saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, ihbar üzerine olay yerine ekipleri sevk etti. 6 helikopter havadan, arazöz ve orman işçileri ise karadan müdahaleye başladı. Yangının söndürme çalışmaları sürüyor.
Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:29 Kaynak: DHA
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