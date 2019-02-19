Son Dakika Haberleri: Muğla Milas'taki Maden Faciasında, 1 İşçinin Cesedini Çıkarmak İçin Çalışmalar Sürüyor

Muğla Milas'taki Maden Faciasında, 1 İşçinin Cesedini Çıkarmak İçin Çalışmalar Sürüyor

55 dakika önce

Muğla Milas'taki maden faciasında, 1 işçinin cesedini çıkarmak için çalışmalar sürüyor (6)(YENİDEN)(Tür: Yurt)

Muğla Milas'taki maden faciasında, 1 işçinin cesedini çıkarmak için çalışmalar sürüyor (6)(YENİDEN)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:10 Kaynak: DHA

İşçi, Muğla, Milas, Güncel
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