Muğla Milas'taki Maden Faciasında, 1 İşçinin Cesedini Çıkarmak İçin Çalışmalar Sürüyor
55 dakika önce
Muğla Milas'taki maden faciasında, 1 işçinin cesedini çıkarmak için çalışmalar sürüyor (6)(YENİDEN)(Tür: Yurt)
Muğla Milas'taki maden faciasında, 1 işçinin cesedini çıkarmak için çalışmalar sürüyor (6)(YENİDEN)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:10 Kaynak: DHA
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