Muğla Milas'taki Maden Faciasında 1 İşçinin Daha Cenazesi Çıkarıldı-2

Muğla
'nın Milas
ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan sahada dev kayaların iş makinelerinin üstüne devrildiği olayda Şükrü Otlak, Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu yaşamını yitirdi, Tayfun Akıncı ise yaralı kurtuldu. Şükrü Otlak ve Engin Tutuk'un cenazesi kayaların altından çıkarılırken, Çapacıoğlu'nun cenazesinin çıkarılması için yürütülen çalışmalar ikinci günde devam ediyor. Yaralı işçi Akıncı ise tedavisi sonrası taburcu edildi. Sarıkaya
Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasındaki bölgede yer alan Yumrutaş
mevkiinde, açık arazide faaliyet gösteren feldspat maden sahasında, dün (pazartesi) saat 10.30 sıralarında dev bir kaya parçası iş makinelerinin üzerine devrildi. Kaya bloklarının sahadan kaldırılması esnasında, bloklarının yerinden oynaması sonucu meydana geldiği belirtilen olayda, ekskavatör operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu ile kamyon şoförleri Şükrü Otlak ve Tayfun Akıncı 500 tonu aşkın ağırlıktaki dev kaya altında kaldı. Şirket çalışanları tarafından kaya altında çıkarılan yaralı işçi Tayfun Akıncı, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Maden
ocağındaki çalışanların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla, olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD
ekipleri sevk edildi. UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri de olay yerine geldi. Kaya altındaki işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ancak gündüz başlayıp, gece devam eden çalışmalar sırasında acı tabloyla karşılaşıldı. İlk olarak, işçilerden yaşamını yitiren Şükrü Otlak'a ulaşıldı. Otlak'ın cesedi çıkarılıp morga kaldırıldı. Daha sonra Engin Tutuk'a ulaşıldı. Öldüğü belirlenen Engin Tutuk'un cenazesinin, bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürerken diğer yandan Çapacıoğlu'nun da aranmasına devam edildi. Gece, üçüncü acı haber geldi. Çapacıoğlu'na da ulaşan ekipler, onun da öldüğünü belirledi. Çapacıoğlu'nun da cenazesinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Bugün saat 11.30'da Engin Tutuk'un cenazesi de kayaların altından çıkarıldı. Çapacıoğlu'nun cesedinin çıkarılması için yürütülen çalışma sürüyor. Umutla madencilerin sağ çıkarılmasını beklerken peşpeşe gelen ölüm haberleriyle yıkılan acılı ailelere ise zaman zaman sağlık ekipleri müdahale etti. Kızılay
ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede çadır kurdu.
İŞLMETMENİN RUHSATSIZ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR
Maden sahasında 3 işçinin ölümüyle ilgili Savcılık, soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken ölenlerden Engin Tutuk'un kardeşi Kenan Tutuk, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Kenan Tutuk, işletmenin ruhsatsız olduğunu iddia etti. Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, her detay ve iddianın araştırıldığını ifade etti.