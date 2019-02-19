Son Dakika Haberleri: Muğla Milas'taki Maden Faciasında Bir Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı

Muğla Milas'taki Maden Faciasında Bir Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı

2 saat önce

Muğla Milas'taki maden faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı(Tür: Yurt)

Muğla Milas'taki maden faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:56 Kaynak: DHA

Muğla, Milas, Güncel
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Çalıkların Arasına Terk Edilen Bebek, Ağlayınca Fark Edildi Milas'taki Maden Faciasında 1 Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı

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