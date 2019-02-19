Muğla Milas'taki Maden Faciasında Bir Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı
2 saat önce
Muğla Milas'taki maden faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı(Tür: Yurt)
Muğla Milas
'taki maden faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:56 Kaynak: DHA
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