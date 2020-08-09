MUĞLA Milas'taki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor - 5 - Son Dakika

MUĞLA Milas'taki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor - 5
MUĞLA Milas'taki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor - 5 (EKİPLERDEN TERMAL KAMERALI ÇALIŞMA)
MUĞLA Milas'taki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor - 5 (EKİPLERDEN TERMAL KAMERALI ÇALIŞMA)
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 00:35
Kaynak: DHA
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