Muğla Milletvekili Erbay'dan Müzik Yasağına Tepki: "Turizm Sektörüne Balta Vuruyor. Saat 01.00'da Otelinize Gidin Diyemeyiz" - Son Dakika
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Muğla Milletvekili Erbay'dan Müzik Yasağına Tepki: "Turizm Sektörüne Balta Vuruyor. Saat 01.00'da Otelinize Gidin Diyemeyiz"

16.05.2022 17:40

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, gece müzik yasağının sadece bir saat kısaltılarak 01.00’e çekilmesine tepki gösterdi. Erbay, “Bu insanlar gezilerini yapıyor, tekne turuna gidiyor, yamaç paraşütüne gidiyor, akşam yemeğini yiyor ondan sonra da barlar sokağında geziyor. Yani bu insanlar saat 21:00-22:00’dan sonra eğlenmeye çıkıyor. Onun için de 24:00’da 01:00’da yapılan sınırlama bu turizm sektörüne balta vuruyor, sekte vuruyor. Bu yasakların kalkması lazım. Bizim rakibimiz olan yerlerde insanlar sabaha kadar eğlenirken biz misafirlerimize saat 24:00’da 01:00’da otelinize gidin diyemeyiz” sözleriyle yasağı eleştirdi.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, gece müzik yasağının sadece bir saat kısaltılarak 01.00'e çekilmesine tepki gösterdi. Erbay, "Bu insanlar gezilerini yapıyor, tekne turuna gidiyor, yamaç paraşütüne gidiyor, akşam yemeğini yiyor ondan sonra da barlar sokağında geziyor. Yani bu insanlar saat 21: 00-22: 00'dan sonra eğlenmeye çıkıyor. Onun için de 24: 00'da 01: 00'da yapılan sınırlama bu turizm sektörüne balta vuruyor, sekte vuruyor. Bu yasakların kalkması lazım. Bizim rakibimiz olan yerlerde insanlar sabaha kadar eğlenirken biz misafirlerimize saat 24: 00'da 01: 00'da otelinize gidin diyemeyiz" sözleriyle yasağı eleştirdi.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, pandemi nedeniyle saat 24: 00'ten sonrası için getirilen müzik yasağının 01: 00'a alınmasına tepki gösterdi. Bugün Marmaris'te Barlar Sokağında basın açıklaması yapan Erbay'a; CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir eşlik etti. Açıklama sonrasında esnaf "Müzik yasağı kaldırılsın" diyerek alkışla tempo tuttu. Sokakta bulunan bir turist kadın da müzik yasağını eleştirdi.

Turizmcilerin sıkıntıları ve beklentileri için Erbay şu açıklamayı yaptı:

"2019'DA TÜRKİYE'YE GELEN TURİST SAYISI 51 MİLYONDU"

"Muğla bir tarım kenti olduğu gibi turizmden de ekmek kazanan bir kenttir. Sadece Muğla değil, Antalya'sıyla, Aydın'ıyla, İstanbul'uyla birçok insan turizmden ekmek yemektedir. 2019'da pandemi gelmeden önce Türkiye'ye gelen turist sayısı 51 milyondu ve o zaman elde edilen gelir 35 milyar dolardı. 35 milyar doları bu ülkeye turizm emekçisi kazandırdı. Biz biliyoruz ki öyle yanlış ülke yönetiyorsunuz ki EYT'liyi de memuru da çiftçiyi de yok sayıyorsunuz. Herhalde şimdi sıra turizmciye geldi. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz, turizmcinin hakkını savunmaya devam edeceğiz.

"TURİZM BAKANI BİZİM DERDİMİZLE İLGİLENEMİYOR"

Sayın Turizm Bakanı ilk başta göreve geldiğinde 'Sektörden geliyor acaba umut olur mu' dedik ama o şu anda 'Bodrum'da 24 dönüm tahsisli arazi alıp da kendi otelime katabilir miyim' bunun derdine düştüğü için bizim derdimizle ilgilenemiyor, yeteri kadar sesini yükseltemiyor.

Sayın Cumhurbaşkanı'na ve yetkililere bir bilene anlatır gibi tekrar anlatacağım. Buradaki insanların verdiği emek sayesinde turizm sektörü dünyadaki birçok rakibiyle yarışıyor. Bu emek sayesinde milyonlarca dolar vergi bu devletin kasasına giriyor. İyi hizmet verip, dünyadaki insanların Yunan Adaları'na değil, Paris'e değil Türkiye'ye gelmesini sağlıyor. Bizim amacımız dünyadaki insanların öncelikle ülkemize gelmesi, geldikten sonra da onlara en iyi hizmeti vererek cebindeki parayı buraya bırakmasıdır. Bu şekilde de hem ülke ekonomisine hem de kendi ekonomisine katkı sağlıyor bu insanlar.

"YAPILAN SINIRLAMA TURİZM SEKTÖRÜNE BALTA VURUYOR"

O insanlara hizmet verirken bu insanlar gezilerini yapıyor, tekne turuna gidiyor, yamaç paraşütüne gidiyor, akşam yemeğini yiyor ondan sonra da barlar sokağında geziyor. Yani bu insanlar saat 21: 00-22: 00'dan sonra eğlenmeye çıkıyor. Onun için de 24: 00'da 01: 00'da yapılan sınırlama bu turizm sektörüne balta vuruyor, sekte vuruyor. Bu yasakların kalkması lazım. Bizim rakibimiz olan yerlerde insanlar sabaha kadar eğlenirken biz misafirlerimize saat 24: 00'da 01: 00'da otelinize gidin diyemeyiz."

Muğla Milletvekili Erbay'dan Müzik Yasağına Tepki: Turizm Sektörüne Balta Vuruyor. Saat 01.00'da Otelinize Gidin Diyemeyiz
Muğla Milletvekili Erbay'dan Müzik Yasağına Tepki: Turizm Sektörüne Balta Vuruyor. Saat 01.00'da Otelinize Gidin Diyemeyiz
Muğla Milletvekili Erbay'dan Müzik Yasağına Tepki: Turizm Sektörüne Balta Vuruyor. Saat 01.00'da Otelinize Gidin Diyemeyiz
Muğla Milletvekili Erbay'dan Müzik Yasağına Tepki: Turizm Sektörüne Balta Vuruyor. Saat 01.00'da Otelinize Gidin Diyemeyiz

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Milletvekili, Turizm, Muğla, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Muğla Milletvekili Erbay'dan Müzik Yasağına Tepki: 'Turizm Sektörüne Balta Vuruyor. Saat 01.00'da Otelinize Gidin Diyemeyiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla Milletvekili Erbay'dan Müzik Yasağına Tepki: "Turizm Sektörüne Balta Vuruyor. Saat 01.00'da Otelinize Gidin Diyemeyiz" - Son Dakika
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