Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsünce 10 günde 50 bin maske üretildi - Son Dakika

Muğla'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 10 günde 50 bin maske üretildi.

Muğla'nın cerrahi maske üretiminde pilot il kapsamına alınmasının ardından 20 personelle başlatılan üretim süreci devam ediyor.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğreticiler tarafından büyük bir özenle hazırlanan 50 bin maske, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak kentteki hastanelere, jandarma ve emniyet teşkilatına, eczaneler ile yerel ve ulusal basının temsilcilerine dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Muğla Valisi Esengül Civelek'in himayelerinde, kentte maske üretim çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Hızlı şekilde oluşturdukları takımla maske üretimine başladıklarını belirten Töre, "Hedefimiz bir aylık süreçte 200 bin maske üreterek ilimize dağıtmak istiyoruz." dedi.

Pervin Töre, yürütülen çalışmayı mesleki ve vicdani sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

Maskelerin dağıtımı için diğer kurum ve kuruluşlardan gelecek talepleri karşılayacak donanımı ve altyapıyı hazırladıklarını vurgulayan Töre, bu süreçte destek sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Pervin Töre, Şehit Ziya Dağdaş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü'nün açılması için Bakanlıktan onay aldıklarını, kısa süre sonra hijyen maddesi ve kolonya üretimine başlayacaklarını da bildirdi.

Yapılan anlaşmayla Muğla'daki eczanelere dağıtılmak üzere 10 bin maske alımı yapan 32. Bölge Muğla Eczacılar Odası Başkanı Kadir Serkan Tekin ise sürecin başladığı andan itibaren tüm mülki amirlerin mücadeleye destek olduğunu söyledi.

Zamanın, temas etmeden birlik olma zamanı olduğunu belirten Tekin, ilk günden itibaren eczacıların kendi tedbirlerini aldığını, kentte süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kadir Tekin, önümüzdeki süreçte kolonya ve dezenfektan talebinde de bulunacaklarını dile getirdi.