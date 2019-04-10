Muğla Minibüste Can Pazarı
1 saat önce
Minibüste can pazarıMUĞLA'nın Milas ilçesinde, şiddetli yağmur nedeniyle dere üzerinden geçmeye çalışan minibüs baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suya kapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:46 Kaynak: DHA
Minibüste can pazarı
MUĞLA'nın Milas
ilçesinde, şiddetli yağmur nedeniyle dere üzerinden geçmeye çalışan minibüs baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suya kapıldı. Minibüsteki 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Milas ilçesinin Balçık mevkiindeki Sarıçay Deresi'nden geçmeye çalışan Haldun Topçu yönetimindeki 48 ABM 18 plakalı minibüs, Akgedik barajı kapaklarının açılmasıyla yükselen suya kapıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine Muğla
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri boğulma tehlikesine rağmen suya girerek şoför Haldun Topçu, İlhan İçöz ve Erdoğan Kılıçaslan'ı minibüs içerisinden kıyıya çıkarttılar.
Kurtarılan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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