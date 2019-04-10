Son Dakika Haberleri: Muğla Minibüste Can Pazarı

Muğla Minibüste Can Pazarı

1 saat önce

Minibüste can pazarıMUĞLA'nın Milas ilçesinde, şiddetli yağmur nedeniyle dere üzerinden geçmeye çalışan minibüs baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suya kapıldı.

Minibüste can pazarı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, şiddetli yağmur nedeniyle dere üzerinden geçmeye çalışan minibüs baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suya kapıldı. Minibüsteki 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Milas ilçesinin Balçık mevkiindeki Sarıçay Deresi'nden geçmeye çalışan Haldun Topçu yönetimindeki 48 ABM 18 plakalı minibüs, Akgedik barajı kapaklarının açılmasıyla yükselen suya kapıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri boğulma tehlikesine rağmen suya girerek şoför Haldun Topçu, İlhan İçöz ve Erdoğan Kılıçaslan'ı minibüs içerisinden kıyıya çıkarttılar.

Kurtarılan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:46 Kaynak: DHA
Muğla, Milas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okulu Basıp İdarecileri Döven 4 Kişi Hakkında Karar Verildi YSK, KHK'lı 4 Başkana Mazbata Verilmeyeceğini Açıkladı YSK Kararını Verdi! Artvin'in Yusufeli İlçesinde Seçimler İptal Edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 21:46:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla Minibüste Can Pazarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]