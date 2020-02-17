Muğla mskü'de şüpheli zarfta şarbon korkusu - Son Dakika
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Muğla mskü'de şüpheli zarfta şarbon korkusu

7 saat önce

MSKÜ'de şüpheli zarfta şarbon korkusuMUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısının altından bırakılan zarf, şarbon şüphesiyle tedirgin etti.

MSKÜ'de şüpheli zarfta şarbon korkusu

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısının altından bırakılan zarf, şarbon şüphesiyle tedirgin etti. MSKÜ Muğla Meslek Yüksekokulu'nda bugün korkulu anlar yaşandı. Üniversitenin Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kozmetik Teknolojileri Programı'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak, öğle yemeği için dışarıya çıktı. Doç. Dr. Kıvrak, makam odasına geri döndüğünde, kapısının altından zarf bırakıldığını fark etti. Zarfı açıp kontrol eden ve içerisinde beyaz toz gören Kıvrak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Özel kıyafet giyen AFAD görevlileri incelenmek üzere zarfı aldı. Sağlık ekipleri ise Kıvrak ile odaya giren 2 kişiye, maske ve koruyucu elbise giydirdi. 3 katlı binadaki diğer görevliler, tahliye edildi. Binanın tamamı bir süre karantinaya alındı. Giydirilen özel kıyafetleri MSKÜ Hastanesi'ne getirilen 3 kişiden, kan ve idrar numuneleri alındı. 3 kişinin tahlilleri temiz çıkarken, tedbir amacıyla hastanede kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Binadaki karantina ise kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muğla mskü'de şüpheli zarfta şarbon korkusu

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:03 Kaynak: DHA
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