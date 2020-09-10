MUĞLA Muğla'nın Deli Memet rüzgarıyla aroma kazanan yörenin susamına Çin ve Japonya ilgisi - Son Dakika

MUĞLA Muğla'nın Deli Memet rüzgarıyla aroma kazanan yörenin susamına Çin ve Japonya ilgisi

Muğla'nın "Deli Memet" rüzgarıyla aroma kazanan yörenin susamına Çin ve Japonya ilgisiMUĞLA'nın Gökova Körfezi'nden esen ve yörede "Deli Memet" adı verilen rüzgarın getirdiği iyot sayesinde bölgeye özgü aroma kazanan susama, Japonlar ve Çinliler ilgil gösteriyor.

MUĞLA Muğla'nın Deli Memet rüzgarıyla aroma kazanan yörenin susamına Çin ve Japonya ilgisi, System.String[]

Muğla'nın "Deli Memet" rüzgarıyla aroma kazanan yörenin susamına Çin ve Japonya ilgisi

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nden esen ve yörede "Deli Memet" adı verilen rüzgarın getirdiği iyot sayesinde bölgeye özgü aroma kazanan susama, Japonlar ve Çinliler ilgil gösteriyor.

Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla çok çeşitli ürün yetiştirilebilen Gökova Körfezi kıyısında hasadına başlanan susam, fiyatıyla üreticisini mutlu etti. Özellikle Japonya ve Çin başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden üretilen susama yoğun talep geliyor. Gökova Körfezi'nden esen "Deli Memet" adı verilen rüzgarın getirdiği iyotla aroma kazanan bu susama gelen talebe, üretici yetişmekte güçlük çekiyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ederek çalışan işçiler, maske ve eldiven takmayı da ihmal etmiyor. Genelde kadınların topladığı susamlar, desteler halinde yerde bekletilip daha sonra kümeler halinde kurutuluyor. Sopalarla vurularak dökülen susam, eleklerden geçirilerek komisyonculara satılıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, makinelerin girmediği tarlalarda elleriyle söktükleri ürünleri dinlendirdikten sonra topluyor.

Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, hasat yapılan tarlalarda incelemelerde bulunarak tarım işçilerine kolaylık diledi. Bilgi veren Saylak, Türkiye'de yaklaşık 250 bin dekar alanda susam ekimi yapıldığını söyledi. Muğla ve ilçelerinde ortalama 27 bin dekar alanda yıllık 3 bin 70 ton susam üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden Saylak, "Muğla susam ekim alanı bakımından Manisa, Antalya ve Uşak'tan sonra 4'ncü sırada yer alıyor. Üretimde ise Antalya ve Manisa'dan sonra üçüncü durumda. Üreticilerimizin bu önemli günde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Rabbim emeklerini zayi etmesin. Büyük emekle bu ürünler ortaya çıkarılıyor" dedi. Önceki yıl kilosu 6 liraya alıcı bulan susamın bu yıl kilosu ise 15 ile 20 lira arasında değişiyor" dedi.

Çiftçi Halil Balıoğlu, "Susamlarımız bölgemizde meşhurdur. Haziran ayında ekilir, ağustos sonları eylül başlarında ise yolunmaya başlanır. Bugün yolmaya başladık. Şimdi bunları sirkeleme zamanı geliyor. Yolunduktan 21 gün sonra bunların sirkeleme işlemleri yapılır. Hasadı aldıktan sonra olay bitiyor. Bizim susamımız yağlı olduğu için rağbet görüyor. Bunun susamından, helvası bile yapılıyor" dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 09:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA Muğla'nın Deli Memet rüzgarıyla aroma kazanan yörenin susamına Çin ve Japonya ilgisi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? 35 metre yükseklikteki kulede intihara kalkışan kişiyi film gibi izlediler İstanbul'a yağmur yağmazsa durum ciddi! 60 günlük su kaldı Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi Paketteki havalı tüfek ateş aldı, kargo personeli yaralandı ABD'de devam eden orman yangını nedeniyle San Francisco turuncu sabaha uyandı Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, koronavirüse yakalanan Faik Öztrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti MasterChef'te haftanın eleme adayları belli oldu 6 ilde karantinayı delenler yurtlarda kalıp masrafları ödeyecek İngiliz gazetesine makale yazan Yunanistan Başbakanı Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti Demir yığınına dönen otomobilden yara almadan çıktı Muhammet Demir'den taraftara sert yanıt: Boş boş otur ve seyret Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri
Trabzonspor'da Manuel da Costa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi Trabzonspor'da Manuel da Costa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi         
22:42
İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor         
22:05
Olympiakos, Garry Rodrigues'in transferinden vazgeçebilir Olympiakos, Garry Rodrigues'in transferinden vazgeçebilir         
21:49
Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi         
20:55
86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti         
20:18
Sinema dünyasının usta ismi Halil Kumova hayatını kaybetti Sinema dünyasının usta ismi Halil Kumova hayatını kaybetti         
20:03
Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı         
19:54
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım         
19:47
Para koleksiyoncusu, dövizin yükselişine tepkisini doların turşusunu kurarak verdi Para koleksiyoncusu, dövizin yükselişine tepkisini doların turşusunu kurarak verdi         
19:01
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı         
18:50
Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
17:41
9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti         
17:02
Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı         
16:34
MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı         
16:26
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim         
16:22
Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi         
16:07
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi         
16:02
Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı         
15:31
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi         
15:04
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 09:38:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MUĞLA Muğla'nın Deli Memet rüzgarıyla aroma kazanan yörenin susamına Çin ve Japonya ilgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei