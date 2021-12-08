Muğla MÜSİAD 104. Genel İdari Kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika

MÜSİAD Bursa ev sahipliğinde gerçekleşen 104. Genel İdari Kurulu toplantısına MÜSİAD Muğla Başkanı Kazım Demir, yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulu Başkanı Osman Özdemir moderatörlüğünde gerçekleşen "Otomotiv Teknolojileri ve Yan Sanayisinde Yeşil Dönüşüm" konulu panelde, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuşma yaptı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da video konferansla toplantıya katılım sağladı.

Programın ikinci günü eş zamanlı düzenlenen Şube Başkanları, Teşkilat Başkanları, Sökter Kurulu Başkanları ve Karz-ı Hasen Başkanları toplantısına MÜSİAD Muğla Başkanı Kazım Demir, Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı. Şevket Ganioğlu, Sektör Kurulları Başkan Yardımcısı Emin Özler ve Karz-ı Hasenden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhsin Çakmak katıldı.

Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Demir, MÜSİAD Bursa ev sahipliğinde düzenlenen 104. Genel İdari Kuruluna MÜSİAD Muğla şubesi olarak tüm yönetim kurulu üyeleri ile geniş bir katılım gösterdiklerini belirterek,"Bu geniş katılım, Başkanımız Mahmut Asmalı ile birlikte yeni yönetimde MÜSİAD Muğla olarak daha aktif görevler almak istememizin bir göstergesidir. " dedi.

Demir, bundan sonraki süreçte de çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.