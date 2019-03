Muğla Müsiad'dan İstihdam Seferberliğine Tam Destek

2019 yılı İstihdam seferberliği kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi, istihdam seferberliğine destek vermek için üyelerini Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İlyas Sarıyerli, Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Muğla SGK İl Müdürü...

İstihdam seferberliği panelinin açılışında konuşan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, devletin ve hükümetin hem işveren üzerinden istihdama bağlı ağır giderleri paylaşmak, hem işsizleri istihdam etmek he de kayıt dışılığın önüne geçmek için mücadele ettiğini söyledi. MÜSİAD Başkanı Demir, "SGK ve İş-Kur biz işverenlerin üzerindeki yüksek vergi ve prim yükünü hafifletmek için gayret ederken, teşvik süreçlerini ne kadar sadeleştirir ve anlaşılır hale getirirse, bürokrasi ve evrak yoğunluğunu, teşviklerinden yararlanma şartlarını ne kadar azaltırsa biz de istihdam teşviklerinden o derece yüksek oranlarda istifade ederiz. MÜSİAD, üyelerinin sorularını dinleyen, kamu kurumlarına bu sorunlarını ileten ve kumu yararını gözeten bir dernektir. Böyle büyük bir derneğin sorumluluğu da büyüktür. Bizler bu sorumluluk bilinci ile hareket ediyor, çalışmalarımızı da bu yönde planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde başlattığı istihdam seferberlik çağrısını desteklediğimizi ve elle tutulur somut adımların atılması gerektiğini her platformda dile getirdik ve getiriyoruz. Devletimizin istihdam seferberliği kapsamında elimizi taşın altına koyuyor ve bu seferberlikte 'biz de varız' diyoruz. İstihdam ekonomik ve sosyal olarak iki boyutuyla önemlidir. İşsiz vatandaşın çalışması, ailesi ve çevresine katkı sağlaması, çocuklarının eğitimini sağlayabilmesi, terör ve benzi oluşumlardan uzak kalabilmesi gibi önemli pozitifleri barındırmaktadır. İstihdam artışı ekonomik olarak çarkların daha fazla dönmesi, daha fazla üretim, daha fazla katma değer ve kalkınma hızının artması anlamına gelir" dedi,



Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İlyas Sarıyerli ilave istihdam teşviki ile 2018-2020 yılları arasında bir önceki yılın çalışan sayısının ortalamasına ilave olarak alınacak her bir işçi için imalat ve bilişim sektörlerinde Bin 113 TL ile 2 bin 712 TL arasında, diğer sektörlerde de Bin 113 TL'ye kadar SGK primi, damga ve gelir vergilerinin İş Kurumunca karışalandığını söyledi. Sarıyerli, "İşbaşı eğitim programları ile 2019 yılında en azla 9 aya kadar uygulanacak ve katılımcıların genel sağlık sigortası primleri ile günlük 38,85 ile 77.70 TL arası günlük cep harçlığı da kurumumuzca karşılanacak. Bunun yanında 'İşe ilk adım', 'Geleceğin Meslekleri' ve 'Bakım desteği' gibi desteklerimiz de var" dedi.



SGK İl Müdürü Ahmet Ekecan ise yeni istihdama üç ay ücret desteği verdiklerini belirterek, uygulanan destekler için de, "Mayıs 2019'a kadar üç ay yeni istihdama ücret desteği, yeni istihdamın SGK primine, vergisine destek, kısa çalışma ödeneği ve asgari ücret desteği veriyoruz. Bunlarla beraber düzenli ödemeye, kalkınmaya ilave destek, önce iş başı eğitim, sonra istihdam desteği, ihtiyacınız uygun, nitelikli iş gücü eğitimine tam destek veriyoruz" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. - MUĞLA

