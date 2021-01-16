Muğla'nın 2050'ye kadar içme suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika

Muğla İçme Suyu Projesi ile kentin 2050'ye kadarki su ihtiyacı karşılanacak.

Sandras Dağının zirvesinden tüm kaynakları etkin şekilde kullanılıp, tünel açılarak getirilecek su ile Muğla ve yakın çevresinin su ihtiyacı karşılanması amaçlanıyor.

Sandras Dağında yürütülen çalışmaları AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir ile AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de yakından takip ediyor.

Yatırımın içerisinde 92 kilometre isale hattı, 12 kilometre tünel, arıtma tesisi, 4 regülatör bulunurken, proje hayata geçtiğinde Muğla'nın 2050'ye kadar içme suyu problemi çözülmüş olacak.

Milletvekili Gökcan, Muğla'nın içme suyu probleminin yıllardan beri büyük sorun teşkil ettiğini dile getirdi.

Bu hayalin gerçekleşmesi için 2004'ten bu yana büyük çaba sarf ettiklerine işaret eden Gökcan, "Biz Sandras suyu ile Muğla halkını buluşturacağız." ifadesini kullandı.

Milletvekili Demir ise projeyi bir çok defa yerinde inceleyip çok gururlandıklarını kaydetti.

Projenin toplam yatırım bedelinin 661 milyon 250 bin lira olduğunu anlatan Demir, 2027'de bitirilmesi planlanan projeyle suyun maliyetinde ton başına yüzde ellilik bir azalma hedeflediklerini bildirdi.

İl Başkanı Mete ise Muğla'nın ülkede en fazla yağış alan illerden olduğunu anlattı.

Son yıllarda özellikle yaz aylarında su kesintileri yaşandığını belirten Mete, bu projeyle su kesintisi yaşanmayacağını dile getirdi.