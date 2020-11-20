Muğla'nın 3 ilçesinde kar yağışı - Son Dakika

Muğla'nın 3 ilçesinde kar yağışı
20.11.2020 12:02
MUĞLA'nın Kavaklıdere, Seydikemer ve Menteşe ilçelerinde, mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.
MUĞLA'nın Kavaklıdere, Seydikemer ve Menteşe ilçelerinde, mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.
Kavaklıdere ilçesi Gökçukur mevkisindeki tepede, dün kar yağışı başladı. Marmaris, Ortaca ve Fethiye gibi denize yakın bölgelerde yağmur yağarken, Muğla'nın yüksek tepelerinde bugün de kar etkili oldu. Gökçukur Yaylası mevkisinde yağış devam ederken, kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Menteşe ilçesinin yüksek kesimlerine de kar yağdı. Kırsal Göktepe Mahallesi'ndeki yayla yolu, karla kaplandı.
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