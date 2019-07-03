Son Dakika Haberleri: Muğla'nın 35 yıllık skorboard hasreti sona erdi
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Muğla'nın 35 yıllık skorboard hasreti sona erdi

57 dakika önce

Muğla'da 1984 yılında hizmete giren Atatürk Stadyumu'na 35 yılın ardından skorboard takıldı.

Muğla'nın 35 yıllık skorboard hasreti sona erdi, System.String[]
Muğla'da 1984 yılında hizmete giren Atatürk Stadyumu'na 35 yılın ardından skorboard takıldı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

tarafından temin edilen skorboard, yeni sezon öncesi Muğla'nın hizmetine sunuldu. Muğla'ya büyük ölçülerdeki skorbordu kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyleyen Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Muğlasporumuz dahil tüm Muğla'ya yakışan buydu" dedi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:02 Kaynak: İHA
Muğla, 1984, Spor
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