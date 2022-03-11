Muğla'nın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi - Son Dakika
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Muğla'nın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi

11.03.2022 11:04
Muğla'nın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Muğla'nın Menteşe, Yatağan ve Ula ilçelerindeki bazı okullarda, Kavaklıdere ilçesinde ise tüm temel eğitim kurumlarında kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Muğla'nın Menteşe, Yatağan ve Ula ilçelerindeki bazı okullarda, Kavaklıdere ilçesinde ise tüm temel eğitim kurumlarında kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisiyle oluşabilecek buzlanma tehlikesi nedeniyle ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Menteşe, Yatağan ve Ula'daki bazı okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Kavaklıdere'de ise tüm temel eğitim, ortaöğretim ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

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Yatağan, Muğla, Ula, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'nın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'nın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi - Son Dakika
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