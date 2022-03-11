Muğla'nın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe, Yatağan ve Ula ilçelerindeki bazı okullarda, Kavaklıdere ilçesinde ise tüm temel eğitim kurumlarında kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisiyle oluşabilecek buzlanma tehlikesi nedeniyle ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Menteşe, Yatağan ve Ula'daki bazı okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Kavaklıdere'de ise tüm temel eğitim, ortaöğretim ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Menteşe ilçesinin Günlüce İlkokulu, Kuzluk Süleyman Öztürk Ortaokulu, Göktepe Şehit Jandarma Uzman Çavuş Berkan Şara İlkokulu ve Ortaokulu, Dokuzçam İlk ve Ortaokulu, Gazeller İlk ve Ortaokulu, Taşlı İlkokulu, Şehbal Baydur İlk ve Ortaokulu (Taşımalı Öğrenciler İçin) Ortaöğretim taşıması kapsamında bulunan Özlüce, Dokuzçam, Yemişendere, Fadıl, Şenyayla, Göktepe Çamoluk, Sungur, Esençay, Avcılar, Kuzluk, Bozyer, Günlüce, Taşlı, Gazeller, Yörükoğlu, Karacaören-Çakmak ve Muratlar Mahallesi'nden Menteşe Merkeze taşınan öğrenciler için eğitime ara verildi.

Yatağan ilçesinin ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına taşımalı eğitimle gelen öğrencileri ile Kavaklıdere İlçesinden Yatağan ilçesine taşımalı eğitim kapsamında servisle gelen ortaöğretim öğrencileri ile Ula İlçesi Turgut ilkokulu ile Turgut Mahallesi ve Menteşe ilçesi Çakmak Mahallesi, Karacaören Mahallesi ve Yaylasöğüt Mahallesinden Ula Merkez Ortaokulu ve ortaöğretim okullarına taşımalı eğitim servisleri taşınan öğrenciler için eğitime ara verildi.

Kavaklıdere ilçesinde, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.