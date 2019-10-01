Son Dakika Haberleri: Muğla'nın belediye atık istatistikleri açıklandı
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Muğla'nın belediye atık istatistikleri açıklandı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Belediye Atık İstatistiklerini yayımladı.

Muğla'nın belediye atık istatistikleri açıklandı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Belediye Atık İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre 2018 yılında Muğla'da kişi başı toplanan ortalama günlük atık miktarı 1,95 kilogram olarak belirlendi.


Muğla'da kişi başı toplanan ortalama günlük atık miktarı 1,95 kilogram iken bu değer Türkiye'de 1,16 kilogram olarak gerçekleşti. Muğla'da atık hizmeti verilen nüfusun (949 196 kişi) toplam belediye nüfusu içindeki oranı yüzde 98,1 olduğu belirtildi.


Toplanan atık miktarı 673 Bin 996 ton belediyeler tarafından toplanan atık miktarı 673 Bin 996 ton olurken, bu atıkların 342 Bin 500 tonu (% 50,8) belediye çöplüğüne, 284 Bin 569 tonu (% 42,2) düzenli depolama tesislerine ve 46 Bin 927 tonu (% 7,0) geri kazanım tesislerine gönderilerek bertaraf edildi. - MUĞLA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ali ihsan, Denizli, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:02 Kaynak: İHA
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