Muğla'nın bilinmeyen Sibirya'sında kar alınlığı 2 metreyi aştı - Son Dakika
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Muğla'nın bilinmeyen Sibirya'sında kar alınlığı 2 metreyi aştı

23.03.2022 10:22
Muğla'nın bilinmeyen Sibirya'sında kar alınlığı 2 metreyi aştı

Son yılların en uzun ve etkili kış mevsiminin yaşandığı Türkiye'de Nisan ayına sayılı günler kalmasına rağmen karakış etkisini gösteriyor.

Son yılların en uzun ve etkili kış mevsiminin yaşandığı Türkiye'de Nisan ayına sayılı günler kalmasına rağmen karakış etkisini gösteriyor. Ülkenin en ılıman havası, denizi ve güneşi ile bilinen Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Göktepe'de kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

Ulaşımın oldukça zor olduğu bölgeye çıkan doğasever gençlerden Taner Genel, boyundan daha yüksek karın içerisinde bölgenin müthiş manzarasını hem yerden hem de havadan görüntüledi. İzlemeye doyum olmaz manzaraların oluştuğu Göktepe'nin kayak merkezi ve turizm alanı olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

Yıllık 3 milyon yabancı, 5 milyon da yerli turist ağırlayan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla, artık sadece güneşi, denizi ve doğal manzarasının yanında karlı dağları ile de dikkat çekmeye başladı.

Kavaklıdere ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Göktepe Yaylası, bu yıl oldukça yoğun geçen kar yağışları sonrası seyrine doyum olmaz manzaraya kavuştu.

(Bekir Tosun - Murat Yalçın/ İHA)

Muğla'nın bilinmeyen Sibirya'sında kar alınlığı 2 metreyi aştı
Muğla'nın bilinmeyen Sibirya'sında kar alınlığı 2 metreyi aştı
Muğla'nın bilinmeyen Sibirya'sında kar alınlığı 2 metreyi aştı

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Türkiye, Nisan, Muğla, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muğla'nın bilinmeyen Sibirya'sında kar alınlığı 2 metreyi aştı - Son Dakika


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