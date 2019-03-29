Son Dakika Haberleri: Muğla'nın Bisikletli Bağımsız Büyükşehir Adayı

Muğla'nın Bisikletli Bağımsız Büyükşehir Adayı

1 saat önce

Muğla'nın bisikletli bağımsız büyükşehir adayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bağımsız adaylardan birisi olan Müşteba Karamonğlu, reklama, araca, promosyona bütçesi olmadığı için propaganda çalışmasını bisikleti ile yapıyorMUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediye başkanlığında iki bağımsız...

Muğla'nın bisikletli bağımsız büyükşehir adayı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bağımsız adaylardan birisi olan Müşteba Karamonğlu, reklama, araca, promosyona bütçesi olmadığı için propaganda çalışmasını bisikleti ile yapıyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediye başkanlığında iki bağımsız belediye başkan adayından birisi olan Müşteba Karamanoğlu bütçe ayırmadığı seçim çalışmalarını bisikletiyle yürütüyor. Farklı kişiliği ile Muğla'nın renkli simalarından Müşteba Karamanoğlu, bisikletli kampanyasıyla ilgi çekiyor. Diğer adaylar büyük bütçeli kampanyalar yürütürken, Karamanoğlu'nun mütevazı kampanyası vatandaşlardan takdir topluyor.
Gün boyu kent merkezinde bisikletiyle gezen Karamanoğlu, "Gelişen teknoloji döneminde seçim propogandaları çeşitli vasıtalarla yapıyorlar. Hatta artık seçim tırları, seçim helikopterleri, seçim konvoyları gibi bütün vasıtalar motorlu taşıtlardan oluşuyor. Fakat ben imkanlarım derecesinde ve çevreyi fazla kirletmeden bisikletimle yola çıktım. İnsanlara daha iyi yaklaşabilmek, onları korkutmadan, onlara renkli camlardan baktırmadan, onları korna ve müziklerle ürkütmeden, gelecekle ilgili çalışmalarımı sade olarak aktarıyorum" dedi.
"Yüksek ses ve konvoylara karşıyım"
Ulaşımda sıkıntılar çektiğini belirten Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkan Adayı Karamanoğlu, "Tabi ulaşımda sıkıntılar çekiyorum. Bir araçla 15 dakikada gidilecek yolu ben 1 saatte gidiyorum. İnsanlarımız tabiatı gereği bunu irdeleyebiliyorlar. Hizmet aşkını, vefa borcunu, hizmete olan düşkünlüğümü, her ne kadar zor şartlarda da olsa, başarıyla bunu tamamlayabileceğimi fark ediyorlar. Bu farkı oluşturmak, hemşerilerimize daha iyi yaklaşabilmek istiyorum. Ben seçim propogandalarında yüksek müzik sesleri, kornalar, rahatsız edilecek şekilde trafiği engelleyecek alışkanlıkların artık biraz daha düzeltilmesi gerekiyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:02 Kaynak: İHA

Müşteba Karamanoğlu, Muğla, Yerel
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