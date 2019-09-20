Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik...
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:54 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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