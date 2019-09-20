Son Dakika Haberleri: Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik...
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik...

8 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik..., System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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