Son Dakika Haberleri: Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan fiber teknedeki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik...
Son Dakika Güncel Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan fiber teknedeki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik...

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan fiber teknedeki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik...

55 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan fiber teknedeki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan fiber teknedeki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik..., System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan fiber teknedeki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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