Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan fiber teknedeki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik...
55 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan fiber teknedeki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişi için arama çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:00 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan fiber teknedeki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişi için arama çalışması başlatıldı.
Bodrum'un simgesi Halikarnas Disko'nun arazisi satışa çıkarıldı Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar açıkladı! PKK'lı hesaplar canlı yayın ekibini hedef göstermiş PKK'nın "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanı kendi yayınladıkları videoda ortaya çıktı İstanbul Barosu paylaştığı görüntüler gündem olan avukat hakkında soruşturma başlattı