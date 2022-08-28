Bardakçı Koyu önlerinde düzensiz göçmen olduğu değerlendirilen bir kişinin sırt çantasıyla yüzdüğü bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi görevlendirildi. Bir tekneye çıkarılan Filistin uyruklu düzensiz göçmen, ekiplere teslim edildi. Düzensiz göçmenin ilk ifadesinde, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı, ismini bilmediği bir koydan yüzerek İstanköy Adası'na geçmek istediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Karaada, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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