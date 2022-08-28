Bodrum açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.08.2022 13:52
Bodrum açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, farklı zamanlarda tespit edilen 66 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, farklı zamanlarda tespit edilen 66 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezince Karaada açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekiplerce hareket kabiliyeti olmayan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen bot üzerine alınarak kurtarıldı.

Karaada güneyinde de bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine görevlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 37 düzensiz göçmeni bota aldı.

Yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen de kurtarıldı

Ayrıca, Akyarlar Hüseyin Burnu önlerinde yüzerek İstanköy Adası istikametine ilerleyen düzensiz göçmen tespit edildi. Filistin uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Bardakçı Koyu önlerinde düzensiz göçmen olduğu değerlendirilen bir kişinin sırt çantasıyla yüzdüğü bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi görevlendirildi. Bir tekneye çıkarılan Filistin uyruklu düzensiz göçmen, ekiplere teslim edildi. Düzensiz göçmenin ilk ifadesinde, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı, ismini bilmediği bir koydan yüzerek İstanköy Adası'na geçmek istediğini söylediği öğrenildi.

Farklı zamanlarda yakalanıp kurtarılan düzensiz göçmenler, daha sonra Turgutreis Limanı'na getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Karaada, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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