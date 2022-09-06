Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.09.2022 17:57
Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bot ve deniz yüzeyindeki 3 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bot ve deniz yüzeyindeki 3 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 2 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Ayrıca, deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarılarak Sahil Güvenlik botuyla Turgutreis Limanı'na getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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