Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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