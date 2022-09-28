Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.09.2022 23:30
Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bottaki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bottaki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 3 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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