Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

03.08.2022 12:58
Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ve polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu ile ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ve polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu ile ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili daha önce 4 kişi tutuklanmıştı.

26 Temmuz tarihinde Güllük Körfezi'nde gerçekleşen olayda 92 metre boyundaki Vanatu bayraklı 1980 yılında Almanya'da inşa edilen 'Ocean Blue' isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar alındı. Güllük Körfezi'nde geminin takibi esnasında ABD bayraklı 27 metre boyundaki 'Belgor' isimli lüks yatın ticari gemiye yanaşıp ayrılması üzerine ekipler ticari gemiyi durdurdu. Ekiplerin ikazına rağmen kaçan "Belgor" isimli motoryat ise 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter tarafından 4 saat süren takibin ardından zor kullanılarak durduruldu. Şüphelilerin kaçtıkları esnada uyuşturucuyu denize attıkları belirlendi.

Olayın ardından motoryatta gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Her iki teknede, denizde ve kıyılarda arama çalışması yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda denize atıldığı tespit edilen 60 kilogram kokain ele geçirilirken, kıyıda yapılan incelemelerde de 21 kilogram kokain ele geçirildi. 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ise 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Soruşturma çerçevesinde Ocean Blue isimli ticari gemide bulunan A.A., Y.T., T.G., B.O., N.B., H.Ö., S.Ş., M.G., N.A., M.A., E.I., S.D., H.A. ve M.C. isimli 14 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika
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