Bardakçı Koyu'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen başka bir tekne de "KIYEM-6" hızlı tahlisiye can kurtarma botuna yedeklenerek Bodrum Marina 'ya getirildi.

Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Karaada, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da sürüklenen 2 tekne ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

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